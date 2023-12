Smartphone d’Oro, le aziende sanitarie premiate a Roma per la cultura digitale

Le Aziende Sanitarie di Ferrara vincono il premio speciale Cultura Digitale dello Smartphone d’Oro 2023, riconoscimento nazionale ideato dall’associazione PA Social e rivolto alle migliori esperienze di informazione e comunicazione pubblica digitale. Il concorso (91 le candidature presentate da pubbliche amministrazioni, utilities, Regioni e Ministeri) ha visto l’assegnazione del premio speciale Cultura Digitale, in collaborazione con DiCultHer, alle aziende sanitarie ferraresi per il progetto ’Non è mai troppo tardi per essere digitali e… non è mai troppo presto per fare prevenzione digitale’.

La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì a Roma. Un riconoscimento frutto di un grande lavoro di squadra messo in campo dalle Unità operative di Comunicazione e di accoglienza tutela e partecipazione (dirette da Francesco Pagnini) con Elisa Fornasini, Silvia Giatti, Marco Malossi, Valentina Tomasi, Sara Castellari (responsabile URP); dalla responsabile Servizio Civile Maria Cristina Mezzogori; dagli operatori di progetto Milo Orlandini e Martina Rimondo; dai volontari del servizio civile digitale Luca Aguiari, Cristina Marino, Danilo Filicetti, Nabeela Kawar, Zayneb Elquoraichi; dalla responsabile del programma Sani stili di vita del PRP Cristina Saletti; dai professori Irene Gigante, Sabrina Bovi e Davide Patracchini e dagli studenti dell’Einaudi; e da Maurizio Musacchi e Roberto Gamberoni.