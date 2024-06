"Smascherare le menzogne"

Avvocato e professore di diritto ed economia all’istituto Bassi-Burgatti di Cento, da due anni Carlo Alberto Galasso è nel direttivo di Azione e si candida alle comunali a sostegno di Fabio Anselmo nella lista ‘Patto per Ferrara’. Chiari i suoi concetti: "A Ferrara mancano rappresentatività e competenza, la politica non deve essere il contenitore di chi non fa nulla nella vita".

Galasso, la sua esperienza politica

"Sono entrato in Azione perché l’ex segretario provinciale Bova cercava persone valide da inserire nel partito e ha pensato a me. Sono responsabile organizzativo per gli under 30, il nostro è un partito con un grande bacino di giovani sia a livello locale che nazionale"

Qual è la sua idea di politica?

"Mi candido per portare in consiglio comunale un viso giovane che contribuisca a rendere migliore la città in cui sono nato. Ho già seguito la campagna elettorale per le politiche del 2022, è importante partire dal basso e fare la propria scalata. Vorrei però battere su un punto che secondo me è fondamentale".

Prego…

"Sono stanco di essere rappresentato da gente senza un minimo di competenza, i cittadini non possono conoscere la vita privata di ogni singolo candidato ma vi assicuro che in tanti si inventano titoli che in realtà non possiedono. Poi bisogna smascherare le bugie di questa amministrazione"

Tipo?

"Il Pug. Non è vero che è stato approvato, è una menzogna. E’ inutile prendere i soldi del Pnrr per fare bella la città, solo per un tornaconto di voti, e poi non approvare il Piano urbanistico generale".