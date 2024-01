Smog ed emissioni sopra i limiti: divieti alla circolazione e riscaldamenti abbassati anche oggi e domani

Proseguono anche per le giornate di oggi e domani le misure predisposte per contenere le emissioni di Co2. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di Pm10 nell’aria. Resta valido, dunque il divieto di circolazione nella fascia oraria tra le 8,30 e le 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro due, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro uno, i veicoli diesel fino a euro cinque, i veicoli gpl-diesel o metano-diesel fino a euro cinque e i ciclomotori e motocicli fino a euro uno (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel, gpl-diesel e metano-diesel euro cinqie), nell’area del centro abitato di Ferrara. Verrà inoltre predisposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure. Vigerà anche la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono inoltre vietati la sosta con motore acceso per tutti i veicoli, lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.

Vietato anche l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa.

re. fe.