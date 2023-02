Qualità dell'aria, misure anti smog

Ferrara, 3 febbraio 2023 – Temperature elevate in pieno inverno che hanno sfiorato i 15 gradi, e la ‘ventilazione’ che ha migliorato le condizioni in atmosfera. Per questo motivo è migliorata la qualità dell’aria e da domani Arpae ha sospeso le misure emergenziali.

Torneranno in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Le misure emergenziali erano stato adottate dopo il superamento della soglia di legge per il Pm10 nella stazione di Corso Isonzo. È qui che normalmente si registrano i valori di inquinamento maggiori.