Soccorre l’agente aggredita a Ferrara, viene accolto in municipio: “Esempio di coraggio”

Ferrara, 3 luglio 2024 – Il giovane che nel pomeriggio di martedì al parco Pareschi ha tentato di fermare l'aggressione ad una agente della polizia locale è stato ricevuto oggi nella residenza municipale dall'assessore alla Sicurezza Nicola Lodi.

Si chiama Abdallah El Hor, ha 23 anni, viene dal Marocco e da quattro mesi è a Ferrara per lavorare. Il ragazzo si trovava al parco Pareschi quando l'agente è stata aggredita da un uomo durante un controllo di routine.

Quando ha visto la donna a terra, Abdallah ha subito cercato di fermare l'aggressore, permettendo alle pattuglie di arrivare in tempo e scongiurare il peggio. "Un esempio di grande coraggio e sangue freddo - ha commentato Lodi -. Se non ci fosse stato lui, forse le cose sarebbero andate diversamente. Ringrazio di cuore questo giovane, che a 23 anni ha dimostrato di essere un esempio di cittadinanza responsabile e di buona integrazione. Il suo gesto gli fa onore e, ogni volta che vorrà, le porte del Comune saranno aperte per lui”.

Nel frattempo, l’aggressore è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto. L’uomo si è scusato per il suo comportamento e ha patteggiato un anno di reclusione (pena sospesa).