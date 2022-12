Soccorsa coppia che vive in auto "Così le abbiamo trovato un riparo"

di Valerio Franzoni

Da settimane vivevano in automobile a seguito di uno sfratto dall’appartamento in cui abitavano nel territorio di Riva del Po. Ma i carabinieri e un albergatore sono giunti in soccorso di una coppia di anziani, che dopo tanto tempo hanno potuto consumare un pasto caldo e dormire in un vero letto. È questa la bella storia di solidarietà che ha reso particolare la notte di Natale appena trascorsa. Era infatti la sera della vigilia, quando un cittadino ha notato una vettura parcheggiata in via Primicello con a bordo due persone: a suo parere avevano bisogno di aiuto e non ha esitato a chiedere l’intervento dei carabinieri. Dopo la chiamata al 112, sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Copparo con a bordo il vicebrigadiere Francesco Cavolo e l’appuntato scelto qualifica speciale Davide Tieghi. "Ci siamo recati sul posto per verificare la segnalazione che ci era pervenuta – racconta il vicebrigadiere Francesco Cavolo –. Abbiamo visto l’auto spenta, coi vetri appannati e che si stavano cristallizzando a causa del freddo. All’interno vi erano due anziani, infreddoliti, coperti di piumoni e vestiti per proteggersi dalle intemperie". Marco, 65 anni, e Rocca, 70 anni, hanno raccontato ai militari la propria storia, di essere stati sfrattati dall’abitazione che condividevano e che da allora (più di due mesi) vivevano nella loro auto. Una situazione difficile. I carabinieri hanno da subito compreso che non potevano rimanere in quelle condizioni, dati i disagi e le temperature rigide del periodo: "Io e il mio collega abbiamo prima proposto loro il riparo in caserma. Poi, ci siamo attivati per chiedere ad albergatori della zona se avessero possibilità ad ospitarli".

E Leonardo Stefanoni, titolare del ristorante agriturismo ‘Corte Scanarola’ a Ro Ferrarese, ha dato la propria disponibilità a dar loro ospitalità nella sua struttura: "Dopo aver prima rifiutato, la coppia si è lasciata convincere ad accettare l’aiuto che le veniva offerto e, quindi, li abbiamo accompagnati verso l’agriturismo". Finalmente, dopo tanto tempo, Marco e Rocca hanno potuto consumare un vero pasto caldo, dormire in un vero letto: "Una persona davvero squisita il titolare di ‘Corte Scanarola – prosegue il vicebrigadiere Francesco Cavolo –. Io e l’appuntato scelto Davide Tieghi ci eravamo offerti di farci carico delle spese, ma lui ha dato disponibilità ad offrire gratuitamente vitto e alloggio alla coppia sino a quando non verrà trovata una soluzione per loro da parte degli enti preposti. Quando ci si trova davanti queste situazioni, pensi ai tuoi genitori che hanno più o meno la stessa età e tante volte sono lontani". La vicenda ha colpito molto i due militari, che ieri mattina si sono recati a trovare la coppia all’agriturismo e hanno espresso l’augurio che possa essere trovata al più presto una soluzione per loro. Una speranza che gli stessi coniugi hanno condiviso in una intervista al corrispondente del Tg1 della Rai: "Una casa, e di poter stare tranquilli come lo siamo stati sino ad ora, in quarant’anni di matrimonio".