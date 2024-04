Soccorsa una donna sull’isola di Ponza grazie al comando Coa

Una donna di circa 65 anni che, politraumatizzata, necessitava urgentemente di essere trasportata dall’isola di Ponza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stata trasferita con un elicottero HH-139B dell’85esimo Centro Sar di Pratica di Mare. L’intervento, effettuato nella serata del lunedì dell’Angelo sulla tratta Ponza-Latina, in condizioni di visibilità ridotta, è stato realizzato con un elicottero Hh-139B dell’85esimo Centro Sar di Pratica di Mare. La richiesta è arrivata, nel giorno festivo del lunedì dell’Angelo, dalla prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (Rcc) del Comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore dei cittadini in difficoltà. Il Coa svolge innumerevoli salvataggi nel corso dell’anno. Si tratta di una base fiore all’occhiello della provincia di Ferrara e non solo. I compiti del Coa sono innumerevoli come assicurare la sicurezza area della nostra penisola.