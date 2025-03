Soccorso dalla polizia stradale dopo un malore, l’anziano ringrazia gli agenti

Ferrara, 7 marzo 2025 – Un segno di profondo riconoscimento che un cittadino a voluto rendere agli agenti. Ieri il dirigente della sezione polizia stradale di Ferrara ha ricevuto una graditissima visita. Un uomo aveva chiesto di poter ringraziare i due operatori della stradale che lo avevano soccorso il 17 gennaio scorso.

I due operatori impegnati in pattuglia di vigilanza stradale sono stati richiamati in ufficio per ricevere personalmente i ringraziamenti, nonché gli elogi del comandante.

Al cittadinoè stato consegnato un ricordo della polizia stradale raffigurante il ‘centauro’ simbolo della specialità ed il calendario 2025 della Polizia di Stato.

Cosa è successo quel giorno

Quel 17 gennaio, una pattuglia della sezione polizia stradale di Ferrara aveva effettuato, a partire dalle prime ore del mattino, un servizio di staffetta per scorta sanitaria a seguito di un espianto di cuore avvenuto all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona, per poi essere trasportato a Siena per il successivo trapianto.

La scorta ha consentito ai sanitari di superare rapidamente il traffico intenso presente soprattutto nel nodo autostradale di Bologna.

Al termine del servizio, la pattuglia della Polizia Stradale è rientrata, facendo una sosta per rifornimento.

In viale Cavour, all’altezza del Castello Estense, i due operatori hanno notato dal lato opposto della strada una persona anziana barcollante. Prontamente, si sono avvicinati e si sono accorti che l’uomo aveva accusato un malore, così hanno allertato il 118.

L’uomo ha perso conoscenza ed è stato steso a terra per poter operare le necessarie manovre di primo soccorso.

Gli agenti, appurato che l’uomo respirava, anche se a fatica, hanno monitorato il battito cardiaco. Durante queste operazioni gli agenti sono rimasti in costante contatto telefonico con l’operatore del 118, aggiornandolo pertanto in tempo reale.

Giunto sul posto il personale sanitario, l’uomo è stato portato in ambulanza in ospedale.