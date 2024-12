Social Dinner alla Locanda degli artisti: "Tra i tavoli nascono nuove amicizie"

Social dinner, questo il nome dell’iniziativa che si svolge ogni ultimo venerdì del mese alla Locanda degli Artisti a Medelana. Social Dinner è in sintesi una cena tra sconosciuti per incontrarsi, mangiare in compagnia e fare nuove conoscenze. Un modo per andare oltre il muro della solitudine. Il ristorante, gestito da Leonarda Ielasi e Lorenzo Mantovan, ha pensato di trasformare quello che in genere è un evento virtuale, che nasce appunto sui Social, in un evento quantomai reale. Spiega la titolare: "In quell’occasione, durante la serata, non ci sono più i singoli tavoli ma tavoli affiancati. In pratica si ha la sensazione di cenare tutti insieme, come una grande famiglia, come un gruppo di amici, gomito a gomito. Così diamo l’opportunità di fare conoscenze". Pare che l’iniziativa vada a gonfie vele. "Sì, chiamano in tanti pere prendervi parte, ci sono persone che arrivano anche da fuori provincia". Leonarda Ielasi e Lorenzo Mantovan sono ormai da anni al timone della Locanda degli Artisti, locale assai caratteristico nella campagna nel territorio del comune di Ostellato. "La cucina è diretta magistralmente dal nostro Chef Francesco Salvemini, tanti gli eventi a tema tra mostre e concerti".