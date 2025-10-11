Social, equità e sicurezza stradale. La legalità spiegata ai ragazzi

I temi della legalità al centro di incontri per i più giovani. In arrivo tre giorni di iniziative che andranno a coinvolgere complessivamente 500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Da martedì 14 a giovedì 16 ottobre Ferrara tra il parco Coletta, il parco Giordano Bruno e la Sala Estense ospita la seconda edizione della ‘Festa della Legalità Junior’, promossa in sinergia dall’assessorato comunale alla sicurezza e dalla Regione, e curata dall’ufficio Sicurezza urbana del Comune e dal Centro di Mediazione. Si parte nel ricordo di Marco Coletta, a 20 anni dalla sua scomparsa in un incidente, con una cerimonia al cippo che lo ricorda nel parco a lui intitolato.

"Parlare di legalità con bambini e ragazzi è un investimento per la sicurezza e per la coesione sociale del futuro – dichiara l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti –. Questa iniziativa si compone di numerosi momenti di educazione e partecipazione essenziali per far comprendere a 500 giovanissimi che la legalità è un principio che unisce i cittadini in una responsabilità sociale reciproca. Nei prossimi giorni gli allievi di otto scuole ferraresi saranno protagonisti diretti di un percorso fatto di incontri, riflessioni e laboratori pensati per imparare, insieme, il valore delle regole, del rispetto e della convivenza civile".

Dall’educazione stradale fino alla promozione di una comunicazione non ostile nell’era digitale, passando per un focus sull’equità dei diritti. "Sono iniziative importanti a cui la prefettura aderisce con interesse impegno sempre in sinergia con il Comune – ha sottolineato il prefetto Massimo Marchesiello –. Strategica è certamente la scelta dei luoghi, cioè i parchi pubblici cittadini, che diventano anche contenitori culturali, restituiti a una positiva e costruttiva fruizione per tutta la cittadinanza, risolvendo situazioni di abbandono e degrado. Utile anche l’approfondimento sulle false informazioni e sull’uso delle parole nella giornata dedicata alle scuole superiori".

La rassegna si apre martedì 14 con un focus sull’educazione stradale e con la commemorazione di Marco Coletta, a cui parteciperanno le istituzioni cittadine. Mercoledì 15 ottobre spazio all’equità di genere e all’uguaglianza mentre il giorno di chiusura sarà incentrato sulla promozione dell’utilizzo di una comunicazione attenta e non ostile, sui social e nella vita reale. Gli istituti che hanno aderito all’iniziativa sono Poledrelli (scuola primaria) Boiardo, De Pisis, Dante (scuole secondarie di primo grado) Bachelet, Roiti, Copernico ed Einaudi (scuole secondarie di secondo grado).

Mario Tosatti