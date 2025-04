Social, scatta il giro di vite. Ecco le regole del Comune

Social sotto la lente. La giunta, del sindaco Simone Saletti, detta le regole per la sua ‘piazza’ virtuale approvando il "Regolamento per la protezione dell’informazione del Comune". Un vademecum digitale, che mira a trasformare la vivace, ma a volte caotica, conversazione online in uno spazio più civile e costruttivo. Del resto manca un anno alle elezioni amministrative e al voto che porterà alle elezioni di sindaco e consiglio comunale.

L’articolo 4, rubricato "Modalità di accesso e norme di comportamento", è il cuore pulsante della questione, il fulcro di questa nuova policy. L’accesso è libero, certo, ma guai a utilizzare i social per "pubblicizzare un partito od un esponente politico" si legge o a lasciarsi andare a "atteggiamenti sarcastici e denigratori". La ‘piazza’ virtuale di Bondeno indica regole ben precise. L’accesso resta libero, ma i commenti saranno attentamente monitorati. Banditi insulti, linguaggio scurrile, attacchi alla sensibilità altrui o all’orientamento politico e religioso.

Sarà interessante capire dove finisce la critica costruttiva e inizia la "denigrazione". La linea di demarcazione appare sottile, labile, affidata a chi avrà il compito di "moderare" e, all’occorrenza, "rimuovere senza avviso" contenuti sgraditi. Cosa che è prevista. E qui si insinua un dubbio serpeggiante: chi e con quali criteri deciderà cosa è "non attinente", "lesivo" o semplicemente "non sereno"?

L’obiettivo primario, come si legge nel documento, è chiaro: utilizzare Facebook, Youtube, Instagram e la piattaforma Civicam come "strumenti utili per fornire informazioni istituzionali, aggiornamenti sui progetti, promuovere eventi e il territorio". I social diventano così un’estensione del sito web comunale, un modo più immediato per raggiungere i cittadini e favorire la loro partecipazione.

Un punto cruciale riguarda la moderazione: i gestori delle pagine potranno segnalare e bloccare chi non rispetta le regole, e persino rimuovere senza preavviso contenuti "non attinenti" o che violino la normativa vigente. La Giunta comunale, nel regolamento, precisa che "i social non sono il canale adatto per presentare domande o segnalare emergenze, per le quali restano attivi i canali ufficiali come il sito web, la PEC e i numeri dedicati". Un promemoria utile per evitare di disperdere comunicazioni importanti nel flusso, a volte incontrollabile, dei social media.

Puntuale il richiamo alla responsabilità individuale: "ogni utente sarà ritenuto responsabile dei contenuti che pubblica e delle conseguenze legali delle proprie dichiarazioni". Un invito alla prudenza e al buon.

