"Sociale e sanità insieme per aiutare gli invisibili"

Passano tra le assi di legno divelte, oppure forzano le grate alle finestre. È facile aprirsi dei varchi per penetrare la palazzina abbandonata dietro l’agenzia delle entrate. Alcune aperture sono state murate, ma i clochard riescono comunque a entrare. Lo sa bene Raffaele Rinaldi dell’associazione ’Viale K’: "Per anni ci siamo occupati noi di loro. Giravamo in macchina e seguivamo ogni traccia che potesse portarci da loro, uno zaino, un cartone, qualsiasi cosa – spiega –, ma poi le istituzioni, dopo i nostri appelli, hanno creato l’unità di strada e altri sportelli e servizi per seguirli da vicino. I cosiddetti ’invisibili’ hanno bisogno di essere reintegrati nella società perché adesso sono ai margini. In alcuni casi è gente che ha perso il lavoro, che ha trascorsi di droga, di prostituzione, gente che arriva da lontano. Noi come associazione – continua – cerchiamo di aiutarli, ma i dormitori classici ormai sono superati. Intendiamoci: sono strutture che salvano delle vite e, quindi, assolutamente positive ma in certi casi non sono efficaci. Chi ha delle dipendenze non riesce a frequentare questi luoghi e presto o tardi torna in strada. La mia proposta? Creare delle strutture che si occupino di chi ha delle dipendenze. Prima del dormitorio serve qualcosa di intermedio che metta insieme sociale e sanità".

Il freddo preoccupa Rinaldi: "Questo periodo diventa pericoloso per queste persone – sottolinea –. L’alcol li stordisce e li aiuta a non sentire il gelo, ma poi l’effetto sparisce. Alcuni di loro sono già in condizioni sanitarie al limite. Sono soprattutto uomini, anche se in passato ci furono delle donne fra gli homless". L’approccio delle istituzioni, secondo Rinaldi, è sbagliato: "Si pensa che aggiungendo posti ai dormitori si risolva il problema. In pratica si fa un discorso di quantità, ma, invece, servirebbe evolvere il servizio. Come ho già detto: sociale e sanità devono collaborare per creare strutture diverse dal dormitorio classico, che non può intercettare certi casi. Soltanto progredendo nei servizi – conclude Rinaldi –, il sistema pubblico diventerà più efficace".

