Socialità, storie e vissuti, obiettivo sul circolo Arci

Oggi alle 17, al circolo Arci di Cona (via Comacchio 943), verrà presentata ‘Ferrara in Circolo’, una mostra fotografica che racconta la vita, la socialità e l’impegno dei circoli Arci del territorio attraverso l’obiettivo dei fotografi del Fotoclub, guidati in un workshop dall’esperienza di Giulio Di Meo, fotografo e documentarista. Un viaggio per immagini che restituisce la profondità e il valore della fotografia sociale, uno strumento capace di documentare storie, rafforzare legami e dare voce alle realtà che animano il tessuto culturale della città. Curata e pensata dal Fotoclub di Ferrara insieme a Di Meo, la mostra nasce come un progetto collettivo che intreccia sguardi, storie e vissuti dei circoli Arci del territorio. Attraverso le immagini, si raccontano luoghi di aggregazione, socialità e cultura, spazi in cui le comunità si riconoscono e si rafforzano. La mostra, dopo l’inaugurazione di oggi, sarà visitabile per 30 giorni.