Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Ferrara
CronacaSocietà Dolce gestirà ancora il nido. Piccolo adeguamento nelle tariffe
13 set 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
Società Dolce gestirà ancora il nido. Piccolo adeguamento nelle tariffe

La conferma della gestione del Nido, ma anche l’adeguamento delle tariffe dei pasti. L’approvazione di una delibera, il 9 settembre scorso, ha adeguato, ma a partire dal primo gennaio, le tariffe dei pasti con un aumento di 40 centesimi. La determina rinnova la gestione del nido per i prossimi anni educativi, ma introduce anche un piccolo aggiustamento che sottolinea l’impegno verso la qualità del servizio mensa. La conferma è che il nido "Margherita" continuerà a essere gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce, con sede a Bologna. Un rapporto che si è consolidato nel tempo e che ora viene esteso per gli anni educativi fino all’anno scolastico 2026-2027. Questo rinnovo garantisce continuità e stabilità per le famiglie e i piccoli frequentatori del nido. Una delle principali novità del documento riguarda la tariffa per il servizio mensa. A partire dal 1° gennaio il costo per ogni pasto giornaliero, è stato aggiornato a 6,49 euro (5,90 euro più Iva al 10%). Questo piccolo aumento di 40 centesimi rispetto alla tariffa precedente, è indicato negli atti come "segnale di un investimento costante nella qualità nutrizionale e nell’organizzazione dei pasti serviti". Il Comune ha anche previsto una fattura di conguaglio per coprire la differenza dovuta per il periodo da gennaio a luglio di quest’anno per un totale di 3.131 euro, che andrà a coprire i 7.117 pasti già erogati (foto d’archivio).

cl. f.

