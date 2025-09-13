Società Dolce gestirà ancora il nido. Piccolo adeguamento nelle tariffe

La conferma della gestione del Nido, ma anche l’adeguamento delle tariffe dei pasti. L’approvazione di una delibera, il 9 settembre scorso, ha adeguato, ma a partire dal primo gennaio, le tariffe dei pasti con un aumento di 40 centesimi. La determina rinnova la gestione del nido per i prossimi anni educativi, ma introduce anche un piccolo aggiustamento che sottolinea l’impegno verso la qualità del servizio mensa. La conferma è che il nido "Margherita" continuerà a essere gestito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce, con sede a Bologna. Un rapporto che si è consolidato nel tempo e che ora viene esteso per gli anni educativi fino all’anno scolastico 2026-2027. Questo rinnovo garantisce continuità e stabilità per le famiglie e i piccoli frequentatori del nido. Una delle principali novità del documento riguarda la tariffa per il servizio mensa. A partire dal 1° gennaio il costo per ogni pasto giornaliero, è stato aggiornato a 6,49 euro (5,90 euro più Iva al 10%). Questo piccolo aumento di 40 centesimi rispetto alla tariffa precedente, è indicato negli atti come "segnale di un investimento costante nella qualità nutrizionale e nell’organizzazione dei pasti serviti". Il Comune ha anche previsto una fattura di conguaglio per coprire la differenza dovuta per il periodo da gennaio a luglio di quest’anno per un totale di 3.131 euro, che andrà a coprire i 7.117 pasti già erogati (foto d’archivio).

cl. f.