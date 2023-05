"Società egoista, in calo il volontariato"

Interverrà, alle 10,15, al dipartimento di economia e management, anche Luca Pesenti, professore associato di sociologia generale all’università Cattolica di Milano, all’incontro organizzato nell’ambito del Festival della Fantasia dal titolo "Più società con lo Stato". "Quando mi è venuto in mente questo titolo – racconta il docente- pensavo a una frase che da fine anni Ottanta è stata utilizzata all’interno del mondo cattolico per segnalare la necessità di dare spazio alla società, alle organizzazioni sociali mosse da punti di vista ideali: "più società meno stato". Allora aveva un senso, eravamo in una fase di potenza rilevante degli Stati, che aveva limitato lo spazio di manovra della società e che ha funzionato bene per dare spazio al terzo settore".

"Ora però – prosegue Pesenti- si deve correggere quel tipo di impianto perché ci siamo accorti che lo sviluppo della globalizzazione ha avuto un impatto negativo sulla società, indipendentemente dall’essere in contesti statuali più o meno aperti economicamente. La globalizzazione ha portato una spinta individualista, un modello di consumo insostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Le indagini Istat ci dicono che dal 2015 abbiamo il 15% di persone in meno che fanno volontariato, è il risultato della smobilitazione delle energie sociali, che è il frutto marcio depositato nelle società occidentali dalla cultura narcisista e individualista conseguenza della globalizzazione". Quello che occorre fare secondo Pesenti è "riaccoppiare società e Stato": "interrogarci sul bene comune, non chiedendo allo Stato di farsi da parte, ma di fare la sua parte, in maniera efficiente, non burocratica, senza legare le mani alla società, facendo quello che è possibile per proteggere la società di fronte alla globalizzazione".