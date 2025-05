Società ’Patrimonio’, ok al bilancio: "Asfaltature per quasi 2 milioni"

L’assemblea dei soci ha recentemente approvato il Bilancio d’esercizio 2024 di Patrimonio Copparo, società completamente partecipata dal Comune, deputata alla gestione del patrimonio comunale e di diversi servizi, quali strade e segnaletica, servizi cimiteriali, verde pubblico e arredo urbano, gestione del calore, gestione del servizio di pubblica illuminazione. Nel corso dello stesso incontro è inoltre stato riconfermato l’amministratore unico Dario Bigoni per ulteriori cinque anni, come previsto dallo statuto. Il bilancio 2024 si è chiuso positivamente, in utile. E le economie sono state utilizzate per un incremento degli interventi manutentivi.

L’anno scorso sono stati completati diversi interventi: l’ampliamento della Camera Mortuaria di Copparo, la manutenzione straordinaria dell’ala ovest del cimitero di Copparo, dell’ala ovest primo corpo del cimitero di Coccanile, delle sei cappelle cimitero di Ambrogio, la depolverizzazione (trattamento superficiale che mira a eliminare la polvere dalle strade bianche) di via San Marco - via Pioppa, interventi straordinari sulle alberature comunali, l’installazione dei nuovi canestri al Palazzetto dello Sport. E ancora, la realizzazione nuova centrale di pompaggio impianto antincendio e i lavori straordinari di sostituzione delle lattonerie delle scuole medie, la sistemazione delle aree cortilive delle scuole comunali, il rifacimento della copertura del Museo la Tratta, la messa in sicurezza del ponte sul Po di Volano a Sabbioncello San Vittore, gli adeguamenti normativi degli impianti riscaldamento del laboratori di palazzo del tessile, la manutenzione straordinaria della Galleria Alda Costa e dell’impianto di illuminazione del campo sportivo Ambrogio.

Sono stati aggiudicati nel 2024 i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto stradale di via dello Sport, per un importo complessivo di 250mila, oggi in via di completamento. Diversi gli interventi di carattere progettuale: quarto e quinto step di asfaltature per 1,8 milioni di euro complessivi, messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in via Bottoni e di un tratto di viale Idris Ricci.

Valerio Franzoni