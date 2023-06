Società senza dolore con il filofoso Chan

Sarà dedicato al libro ‘La società senza dolore’ di Byung-Chan Han il nuovo incontro del Gruppo di lettura ‘LeggerMente’ in programma oggi, alle 10,30, nella biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco).

L’appuntamento, a cura di Giancarlo Moretti, è a partecipazione libera e gratuita, previa iscrizione ed è organizzato in collaborazione con il Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara. Per informazioni e iscrizioni: biblioteca Bassani tel. 0532797414 - [email protected] Byung-Chul Han affronta il tema della paura del dolore nel mondo contemporaneo. La società è così terrorizzata dalla sofferenza da spingersi a rinunciare alla propria libertà pur di non doverla affrontare. Il rischio, secondo Han, è la chiusura in una rassicurante finta sicurezza che si trasforma in una gabbia, perché è solo attraverso il dolore che ci si apre al mondo.