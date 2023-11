Società sportive, ecco i contributi

Nuova boccata d’ossigeno per le associazioni e le società sportive dilettantistiche bondenesi: a meno di due mesi dai contributi per le attività straordinarie, il Comune promuove un nuovo bando per l’acquisto di attrezzature sportive e kit sanitari. La capienza economica è pari a 16,5 mila euro, e i contributi alle associazioni potranno arrivare fino al 90% delle spese, ovvero fino a 1100 euro per ciascun beneficiario. Sono ammesse spese di due tipologie: da un lato, per l’acquisto di attrezzature; dall’altro lato, sono consentite anche le spese per l’acquisto di kit sanitari.