Società sportive, finanziamenti statali fino a 50mila euro

Dalla società statale ‘Sport e salute’ nuove opportunità di finanziamento per associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in partnership con altri soggetti pubblici o privati). È infatti online l’avviso pubblico ‘Io vengo dallo Sport’, per il sostegno – con contributi fino a 50mila euro – ai progetti sportivi capaci di "offrire uno spazio alternativo e positivo rispetto a contesti territoriali e familiari difficili". Al centro delle proposte (da inviare online, tramite piattaforma Sport e Salute, in un periodo compreso tra le 12 del 23 gennaio e le 12 del 20 febbraio) dovranno esserci "bambini, ragazzi dai 5 ai 17 anni, donne e adulti della comunità con particolare attenzione a persone straniere e con background migratorio".

Le proposte dovranno prevedere un calendario di attività in favore dei giovani e, in generale, dei beneficiari da svolgersi con flessibilità durante tutto l’arco della durata del progetto per garantire attività sportiva gratuita extra-scolastica per un periodo che va da un minimo di 8 ad un massimo di 9 mesi, attività sportiva gratuita per donne e adulti, incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori positivi dello sport aperti alle famiglie e alla comunità. "Rilanciamo a livello territoriale la comunicazione di un’opportunità anche per le AsdSsd di Ferrara" spiega l’assessore Andrea Maggi.