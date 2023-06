Soelia, avvisi Tari sbagliati: "Impossibile pagarli in posta o in banca"

Dal mese di gennaio Soelia, la partecipata del comune di Argenta, ha cambiato l’applicativo gestionale per gestire sia la riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti, che la gestione degli accessi, ma pare non sia partita con il piede giusto. Almeno stando a Gabriella Azzalli, capogruppo della lista civica Argenta Rinnovamento. Dice infatti una dei leader dell’opposizione: "Soelia ha inviato gli avvisi Tari tutti sbagliati e non è possibile pagarli né in banca né all’ufficio postale. E pensare che il direttore di Soelia, Fabio Candeloro, ha informato la città del nuovo gestionale per riscuotere la tassa rifiuti, nonché dei grandi progetti futuri. Gli addetti allo sportello postale rimandano il cittadino a informarsi presso Soelia. La cosa è già nota da alcuni giorni, ma non c’è ancora stata nessuna comunicazione, né dal Comune né da Soelia; anzi, pare che si voglia scaricare la responsabilità sulla tipografia".

L’unica risposta per i cittadini è il cartello esposto da Soelia, nel quale si legge che "per richiedere una copia del modello F24 suonare senza prendere appuntamento". Una giustifica che non soddisfa Gabriella Azzalli: "Da questo cartello si deduce che tutti gli abitanti del Comune dovrebbero riversarsi in via Vianelli per farsi correggere l’F24, perdendo una infinità di tempo per ovviare a un errore macroscopico della società e per mettersi nella condizione di pagare una tassa rifiuti dall’ammontare spesso indecente". E conclude: "Gente seria avrebbe già informato i cittadini con ogni mezzo, avvisandoli di non andare in posta inutilmente. Si sarebbe attivata per inviare nuovi avvisi, magari spostando in avanti la data di scadenza. Gente serie avrebbe fatto tutto questo, oppure dovrebbe cambiare mestiere".

f.v.