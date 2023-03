Soelia, bilancio sui rifiuti "Raccolta differenziata intorno al 70 per cento"

Soelia lancia "Anche meno", la nuova campagna di sensibilizzazione alla riduzione dei rifiuti nel comune di Argenta, con l’obiettivo di incoraggiare la popolazione a fare più attenzione alla produzione dei rifiuti. "Negli ultimi anni – spiegano il direttore generale di Soelia e il vicesindaco con delega all’Ambiente Sauro Borea - la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Argenta si è stabilizzata intorno al 70%, questo significa che ogni 100 chilogrammi di rifiuti 30 finiscono all’inceneritore e 70 vengono recuperati. Nel 2022 ogni abitante di Argenta ha prodotto mediamente 690 chilogrammi di rifiuti, 40 in più rispetto al 2021 (la media regionale nel 2021 è di 640 chilogrammi a persona) non stiamo andando nella giusta direzione, dobbiamo invertire la tendenza, e lo sforzo che possiamo fare è quello di impegnarci a produrre meno rifiuti". La campagna invita con piccoli gesti quotidiani a ridurre i rifiuti, in particolare si focalizza su: riduzione del packaging, acquisti di prodotti locali o sfusi; riduzione della plastica, consumo dell’acqua del rubinetto e utilizzo della borraccia fuori casa; riparazione e riutilizzo, cercando di aggiustare un oggetto prima di ri-acquistarlo nuovamente. Questi tre messaggi verranno diffusi con manifesti e comunicazione social, inoltre in tutte le scuole del Comune, dalle elementari alle superiori, saranno distribuite le locandine per essere affisse nelle singole classi. La campagna prevede infine che tutti i cittadini possano farsi portavoce di questo impegno raccontando dei piccoli gesti quotidiani che pensati nel loro insieme, possono cambiare il mondo.

f.v.