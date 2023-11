"Soelia, come sono nati quei debiti?"

La conferenza aperta al pubblico indetta dal capogruppo di Argenta Rinnovamento, Gabriella Azzalli, sui guai dei conti di Soelia, svolta ieri nella saletta Piccolo Teatro del centro culturale Mercato di Argenta, ha rappresentato un virtuale colpo di gong della campagna elettorale delle elezioni amministrative del prossimo mese di giugno. L’iniziativa si è aperta con una sorpresa, la partecipazione del sindaco Andrea Baldini. Il primo cittadino offriva la sua disponibilità per svolgere il confronto immediatamente quella mattina, non colta dalla Azzalli, che ha confermato di preferire una futura organizzazione del confronto, con regole condivise e un moderatore. Il nuovo manager Alfonso Ponticelli in consiglio comunale aveva spiegato che il 2022 chiude con un importo negativo di poco più di sei milioni di euro: cifra accantonata per risolvere la liquidazione della società Soenergy, e che si somma agli accantonamenti degli scorsi anni e alla svalutazione del patrimonio immobilare risultato dell’aggiornamento degli stessi ai valori di mercato. L’accantonamento iscritto a bilancio 2022 verrà messo a disposizione tramite la svalutazione del capitale sociale, e a livello di cassa avrà impatto sulla società tra il 2026 e il 2031.

Davanti a un uditorio numeroso, con tanta gente in piedi, Gabriella Azzalli è partita subito all’attacco, sostenendo che "l’ammontare dei debiti accumulati da Soenergy è di circa 100 milioni, prevalentemente nei confronti dell’Erario. Basta leggere la sentenza del Tribunale del giugno scorso, nella quale si prende atto che i creditori hanno accettato il piano di ristrutturazione del debito in 8 anni". Per quanto concerne Soelia, "non dobbiamo solo pagare 6,2 milioni a bilancio, il piano delle passività è ben maggiore, che temo non si riuscirà a ripianare. Già Soelia ha ridotto il capitale sociale, la ristrutturazione prevede di spalmare in avanti il debito. Se vogliamo far fronte alla situazione c’è un unico modo: la vendita o svendita degli asset (in primis la rete del gas ndr)".

Poi la chiamata sul banco degli imputati del sindaco precedente Antonio Fiorentini e dell’attuale Andrea Baldini, che è stato anche vice di Fiorentini per due legislature. "Io rappresento coloro che non se la fanno raccontare. Prima delle elezioni precedenti era stato approvato il bilancio con una passività limitata a 600 mila euro, poi è saltato fuori che erano 22 milioni. E da allora il debito non ha fatto che crescere. Vorrei capire le cause dell’accumulo di tanti debiti e dove sono andati a finire questi soldi. Fatte le debite proporzioni, l’accumulo dei debiti di Soelia è superiore al crac Costruttori". Stimolata dal pubblico, ha affrontato anche la sorprendente astensione della Lega in consiglio comunale. E ha tirato fuori un altro coniglio dal cappello, esibendo un esposto alla Procura e alla Corte dei Conti nel quale si raccontava la reale situazione dei conti di Soelia e della controllata Soenergy, firmato da tutti i rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale e non solo, Lega compresa. "Il voto della Lega è un comportamento incomprensibile, spero si sia trattato solo di un mancato approfondimento del tema". Franco Vanini