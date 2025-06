Soelia, conti in ordine: "Bilancio in attivo"

Si chiude con un utile di 157 mila euro il bilancio 2024 di Soelia e un Ebtda (l’acronimo è uno dei valori più comunemente usati per valutare la redditività di un’azienda) positivo per quasi 2 milioni di euro. Questi i numeri più significativi illustrati da Alfonso Ponticelli durante il consiglio comunale argentano tenutosi giovedì 26 giugno.

"Il bilancio 2024 è un bilancio rilevante – sottolinea il sindaco Andrea Baldini (nella foto) – perché riepiloga un’importante operazione che è la vendita delle reti del gas e di una partecipazione Sinergas precedentemente acquisita dalla liquidazione di Soenergy. E’ una tappa fondamentale del percorso intrapreso nel 2020. Abbiamo lavorato con la consapevolezza di non poter fare errori in questi anni, perché il risanamento di Soelia è un importante obiettivo per questa amministrazione. Lo è stato dal primo giorno e oggi possiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli che la nostra società potrà continuare ad essere protagonista nello svolgimento dei servizi al cittadino in questo territorio, primo fra tutti il servizio di raccolta rifiuti. Il piano di risanamento in corso dal 2022 prevedeva le operazioni straordinarie svolte e, nonostante alcuni importanti accadimenti tra cui l’alluvione, che ha portato indirettamente alla cessazione dei servizi museali, continua ad essere attuale e vede raggiunti gli obiettivi dei primi tre anni".

Nel suo intervento il sindaco conclude evidenziando che l’amministrazione comunale "continuerà a lavorare per dare solidità a Soelia e quindi al Comune di Argenta e ai servizi erogati ai suoi cittadini".

f. v.