Soelia, il direttore pronto a lasciare "Ha ricevuto una proposta migliore"

La ristrutturazione del debito di Soenergy, ex partecipata del comune di Argenta attraverso la capogruppo Soelia, poi ceduta a Sinergas, è stato affrontato dal Tribunale di Ferrara, debito che ammonta a 48 milioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, Inps ed enti pubblici. E’ stato presentato in tribunale il piano di rientro, che l’ha omologato. La situazione è delicata ed è stata illustrata alla fine di luglio all’assemblea dei dipendenti di Soelia dal direttore generale Fabio Candeloro, il manager che ha preso in mano Soelia dopo il disastro della gestione precedente, alla presenza anche del sindaco Andrea Baldini. A distanza di pochi giorni ad Argenta non si fa che parlare delle possibili dimissioni di Candeloro dalla tolda di comando, che potrebbero arrivare, ma non sono in relazione ai conti della controllata del comune di Argenta. "Ha ricevuto una proposta lavorativa migliore da un’azienda importantissima – spiega il sindaco Andrea Baldini – ma non c’entra niente con la gestione di Soelia, tant’è vero che Candeloro è ancora al suo posto, almeno fintanto che tutti i tasselli del mosaico andranno al loro posto". Candeloro lo raggiungiamo nella località di villeggiatura dove si sta godendo le ferie e offre una versione distensiva. "E’ una normale situazione di mercato del lavoro – commenta Fabio Candeloro – è spuntata un’opportunità interessante e la sto valutando". E chiarisce: "Vorrei fosse chiaro per evitare malintesi: ho sempre lavorato in sintonia con l’amministrazione comunale, quindi nessun disaccordo, né mai è esistito. La mia scelta non dipende da nessun tipo di attrito. Su Argenta resto stupito montino situazioni senza senso". Il mandato di direttore generale di Fabio Candeloro scadrà nell’aprile del 2014. "E ho tutta l’intenzione di finire il mandato a meno che non si aprano spiragli lavorativi diversi. Le voci che circolando ad Argenta che riguardano la mia persona sono in malafede. L’opportunità è personale e vorrei che restasse privata, non collegata con l’azienda".

Franco Vanini