"Soelia, il salasso delle consulenze". Il sindaco: "Agito con trasparenza"

Ad accendere il dibattito consigliare nell’ultima seduta di lavoro, è stato il bilancio consolidato della partecipata al 100% del Comune: Soelia. E’, in sostanza, l’argomento sollevato dalle opposizioni, più precisamente da Gabriella Azzalli di "Argenta Rinnovamento". La consigliera ha chiesto lumi al Sindaco Andrea Baldini in merito alla delicata questione dei compensi liquidati a professionisti esterni per "consulenze tecniche e legali". Cifre importanti, come ha precisato Azzalli, che sfiorano "i 2 milioni di euro in tutto": 1.100.000 per il 2023 ed 875 mila per il 2024, in aggiunta ad ulteriori costi sostenuti per altri servizi pari a 380 mila euro. Tra questi Azzalli ha puntato soprattutto l’indice verso la spesa di 180 mila euro, ed iscritta a consuntivo con il mandato di "tempory manager" affidato in sostituzione del dimissionario direttore generale. Il chiarimento richiesto da Azzalli nasce da un precedente accesso agli atti per prendere visione dei suddetti dati, somme insomma esternalizzate, cui però in risposta si sarebbe fatto ricorso a "vaghe espressioni ed imprecisate giustificazioni" del tipo: "incarico assegnato ad un ingegnere". Da qui dunque Azzalli è tornata alla carica con una interpellanza in cui vuole conoscere nel dettaglio: nomi, importi pagati e relativi compiti conferiti a ciascun professionista cui son stati esternalizzati gli incarichi. Rifugge alle accuse di "scarsa trasparenza" il primo cittadino che ribatte alle domande formulate sulla questione. Come? Elencando destinatari dei compensi, tipo di prestazioni e cifre erogate. Ma, aggiunge in sintesi che: "abbiamo fornito una doppia risposta ai chiarimenti richiesti: sia in termini di voci di aggregazione dei compensi che in termini della loro singolarità. Che, con un clic, si possono verificare sulla pagina dedicata del sito web di Soelia: sia dal punto di vista individuale che complessivo".

Nando Magnani