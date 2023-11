Soelia, licenziamento illegittimo. Al direttore vanno 228mila euro

Tegola per l’amministrazione Baldini: il tribunale del lavoro di Ferrara ha condannato il comune di Argenta a versare 228 mila euro oltre alle spese legali a Renato Guerzoni, il direttore generale di Soelia che era stato licenziato a seguito del disastroso stato dei conti della municipalilzzata, soprattutto della controllata Soenergy. Il giudice del lavoro Alessandra De Curtis ha emanato la sentenza lo scorso 24 novembre, pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, "l’illegittimità del licenziamento intimato a Renato Guerzoni da Soelia S.p.A. in data 1° luglio 2020 per assenza di giusta causa e di giustificatezza" e condanna "la società convenuta (Soelia ndr) a corrispondere al ricorrente (Renato Guerzoni ndr) l’indennità sostitutiva del preavviso nonché l’indennità supplementare, pari alla complessiva somma di 228.275 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal licenziamento al saldo effettivo". Da notare che Guerzoni, difeso dall’avvocato Stefano Merighi, aveva chiesto un milione; si deve accontentare di un terzo, ma dovrà sborsarne ben di più in seguito.

Guerzoni e gli altri componenti del cda, sono stati infatti condannati in prima istanza dal tribunale, come rivelato in consiglio comunale dal temporary manager di Soelia Alfonso Ponticelli, a pagare 3,5 milioni di danni, oltre a un altro milione per spese accessorie. Danni che saranno coperti dall’assicurazione aziendale, che ha un massimale di 15 milioni. L’appello si terrà non prima di due anni, anche se le cause di secondo grado a livello ammnistrativo solitamente hanno un decorso più snello. Il tribunale ha quindi rigettato il ricorso del Comune, difeso dagli avvocati Stefano Caliandro e Michele Campaniello, e ha altresì condannato Soelia S.p.A. a rifondere spese accessorie per oltre 16 mila euro, oltre all’Iva". Il giudice De Curtis infine ha fissato il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione. Guerzoni nel frattempo si è riciclato in maniera brillante: ha fondato una società (non a suo nome), si è portato in Lombardia alcuni collaboratori che aveva in Soenergy e fattura utili. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, rivendica con orgoglio l’allontanamento da Soelia del manager. La parola fine però non è ancora stata scritta. Il commento del primo cittadino è netto e misurato: "ll licenziamento di Renato Guerzoni, nel giugno 2020, è stato una tappa fondamentale nel processo di risanamento e riorganizzazione del gruppo Soelia – afferma il sindaco Andrea Baldini – Un passaggio necessario in un percorso di cambiamento indispensabile. La sentenza di oggi ci impone un costo importante, è chiaro a tutti. Ma per quanto importante, questo è un costo necessario per invertire la rotta della società, che oggi è tornata a disposizione della nostra comunità, ed è tornata a essere un motore di investimento sul territorio". Franco Vanini