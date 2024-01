"Soelia, liquidato un patrimonio sulle spalle di noi argentani"

"Stiamo assistendo alla liquidazione di un patrimonio prodotto da generazioni di argentani, senza che in cassa rimanga un solo euro. Andrea Baldini, e con lui i suoi predecessori e più in generale il Pd, sono le cause del disastro e appare ormai chiaro a tutti che non possono essere loro a fornire le soluzioni per il futuro".

Il capogruppo di Argenta Rinnovamento e candidato sindaco della nascente lista civica di centrodestra (che al momento include Fratelli d’Italia ma che conserva punti interrogativi sull’adesione o meno della Lega), Gabriella Azzalli, attacca il sindaco uscente sulla vicenda Soelia, aprendo di fatto la campagna elettorale. E aggiunge su un tema da sempre molto caldo e di attualità ad Argenta: "Scambiando forse gli argentani per ingenui che credono alle favole, il sindaco Baldini prosegue con la sua fantasiosa narrazione su Soelia. Già costretto recentemente a vendere Soenergy (il ramo gas di Soelia) con relativa perdita dei posti di lavoro, aveva tentato di spacciare per un successo (tanto da voler brindare in Consiglio comunale) l’incasso di 52 milioni di euro, purtroppo svaniti in un attimo per pagare una montagna di debiti di pari ammontare.

Oggi si appresta a vendere in tutta fretta le reti gas, con la speranza di incassare almeno 11 milioni di euro, annunciando futuri investimenti che Soelia sarà così in grado di effettuare".

E’ dei giorni scorsi infatti l’annuncio che il consiglio di amministrazione di Soelia S.p.A. ha approvato l’avviso, non vincolante, per l’indagine di mercato al fine di sondare l’interesse di

operatori economici operanti nella distribuzione del gas naturale per l’acquisizione delle reti di distribuzione del gas e dei relativi servizi di gestione. La cessione delle reti del gas avverrà su base competitiva e si prevede verrà completata entro la fine di marzo 2024.

Secondo il battagliero capogruppo della lista civica di opposizione, il primo cittadino però finge di trascurare alcuni dettagli milionari. "Egli dimentica però – azzanna Gabriella Azzalli – di aggiungere che la società sarà gravata, per gli anni a venire, di debiti per alcune decine di milioni, causati del mancato controllo da parte di Baldini e del suo predecessore Antonio Fiorentini. Gli investimenti di cui parla erano già stati annunciati in passato. con copertura da parte dei fondi Pnrr, e temo saranno i soli ad avere qualche possibilità di realizzazione". Franco Vanini