Soelia, sì al bilancio consolidato: "Risanati i conti aziendali"

ARGENTA

Il bilancio consolidato di Soelia (nella foto il presidente, Maria Luisa Santella) 2023, approvato dal consiglio di amministrazione l’8 maggio, chiude con un utile netto di 4.934.410 euro e una perdita sul bilancio separato di 2.244.579 euro. I risultati esposti sono entrambi da attribuirsi a partite contabili scaturenti dal procedimento di ristrutturazione e pertanto non si concretizzeranno né in ulteriori introiti né in ulteriori uscite finanziarie. Alla luce della ristrutturazione avvenuta, il Gruppo potrà abbattere notevolmente il proprio indebitamento già nel primo semestre 2024 di circa 9 milioni di euro a seguito dell’introito del prezzo di cessione delle reti del gas naturale, residuando debiti verso terze parti a lungo per circa 5 milioni di euro con scadenza 2025 – 2032. Soelia potrà continuare a dedicarsi con maggiore tranquillità alla gestione dei molteplici business nell’ambito della propria attività in house ovvero: servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, farmacie, manutenzione ordinaria e straordinaria strade, gestione illuminazione pubblica, gestione del verde pubblico, servizi cimiteriali (tramite la controllata Secif), manutenzione immobili e servizi ecomuseali. Il bilancio 2023 certifica l’avvenuta ristrutturazione del Gruppo Soelia, evidenzia che il processo di ristrutturazione è iniziato un quinquennio fa, partendo dalla controllata Soenergy che operava nella vendita di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Oggi il Gruppo Soelia può ritenersi risanato e ciò viene certificato dalla medesima società di revisione contabile (BDO Italia) che aveva evidenziato nelle relazioni dei bilanci precedenti problematicità che potevano mettere in dubbio la continuità aziendale. La Società di revisione internazionale Bdo Italia in data 10 maggio 2024 ha certificato i bilanci 2023 di Soelia senza nessun rilievo: ciò certifica che Soelia con la redazione del piano di risanamento e l’attuazione dello stesso ha dimostrato di aver acquisito l’equilibrio finanziario. E quindi il risanamento dei conti aziendali.

Franco Vanini