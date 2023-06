Soelia si scusa: "Bollettini Tari sbagliati? In banca sanno come fare"

"Nessun problema per gli utenti che hanno scelto la bolletta elettronica, che hanno subito ricevuto una seconda e-mail con il modulo corretto. Soelia si scusa per l’errore e ringrazia i cittadini che hanno dimostrato da subito attenzione e collaborazione". E’ la giustificazione di Soelia al disservizio che ha irritato i contribuenti argentani e provocato una reazione da parte di Gabriella Azzalli, capogruppo della lista civica. "Soelia informa – precisa la municipalizzata del comune di Argenta - che l’avviso di pagamento della prima rata Tari, la tassa sui rifiuti, in postalizzazione da giovedì 8 giugno, riporta un errore di stampa nel modulo F24. Ad oggi poco meno della metà delle bollette risulta già recapitata. Per limitare al massimo il disagio si è ritenuto, con il supporto di Poste Italiane, bloccare tempestivamente la parte non ancora postalizzata per procedere con una nuova stampa e un nuovo invio. Tutti gli sportelli bancari e postali sono stati informati e sanno come procedere, semplicemente invertendo i dati riportati nei campi codice tributo e codice ente. Tuttavia, qualora un’agenzia non dovesse accettare il pagamento, il cittadino può richiedere un modello in bianco e compilarlo direttamente invertendo i codici, oppure richiedere una copia corretta del modulo F24.