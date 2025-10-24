Soffocò il figlio di un anno. La Cassazione conferma: "La madre va in carcere"

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna a 14 anni e 8 mesi per Amanda Guidi, la 33enne che uccise il piccolo Karim Toumi, il figlioletto di appena un anno. Il fatto avvenne nella nottata del 17 giugno 2021, in un appartamento di via degli Ostaggi, a Ferrara, dove la mamma e il bimbo vivevano. Lì, in quella circostanza, la donna soffocò il figlioletto che dormiva insieme a lei nel lettone. Da qui il processo che portò, nei mesi scorsi, alla sentenza di primo grado e a una condanna di 22 anni di reclusione. I legali della Guidi impugnarono la sentenza in Appello, ottenendo un sensibile una riduzione di pena (14 anni e 8 mesi).

Gli avvocati Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini, però, ritennero di dover ricorrere anche al terzo grado di giudizio, nonostante lo sconto di pena. L’ultimo atto, infine, è stato scritto dalla suprema Corte di Cassazione che, ieri mattina, si è espressa rigettando il ricorso dei legali dell’imputata condannandola al risarcimento delle spese sostenute dalla parte civile e rendendo quindi definitiva la pena comminata in appello. Così gli avvocato difensori della Guidi, Marcello Rambaldi e Alessio Lambertini: "Aspettiamo le motivazioni della Cassazione e, vista la particolarità del caso, continueremo comunque con le opportune iniziative in sede di esecuzione della pena". Intanto, ieri mattina, i carabinieri della stazione di Berra hanno arrestato Guidi dopo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, rendendo la sentenza di condanna in secondo grado definitiva e mettendo così la parola fine ad una vicenda che ha turbato tutta la comunità ferrarese e non solo. La donna, rintracciata ieri mattina nel proprio domicilio di Berra dagli uomini dell’Arma, è stata condotta, al termine delle formalità di rito, alla sezione femminile del carcere di Bologna dove inizierà a scontare la condanna.

Tornando ai fatti del 17 giugno 2021, il gesto della donna fu scatenato da motivazioni che appaiono assurde: la madre soffocò il bimbo – si legge nelle motivazioni della sentenza di primo grado – perché, ormai da diverse notti, piangeva senza sosta per via dei dentini da latte che gli stavano spuntando. Poi, dopo il delitto, l’urlo di una mamma disperata squarciò la quiete di via degli Ostaggi. "Correte, mio figlio è morto", gridò dal cortile dell’abitazione. Erano le 6 del mattino. Al loro arrivo, i carabinieri si trovarono davanti agli occhi una scena agghiacciante. Il corpicino di un bimbo di un anno esanime sul lettone dell’appartamento e la madre del piccolo sotto choc, con i polsi insanguinati. Alla vista delle forze dell’ordine, la donna urlò frasi sconnesse. I successivi accertamenti portarono a individuare nel soffocamento la causa del decesso del piccolo. Secondo la corte, la morte di Karim fu il "risultato finale di una condotta fondata sulla nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell’evento collaterale". In sostanza, la 32enne accettò la possibilità che la sua azione arrivasse alle estreme conseguenze. Nonostante fosse affetta "da un disturbo di personalità borderline, al quale si è accompagnata una condizione di poliabuso di sostanze", al momento del fatto la donna fu comunque ritenuta capace di intendere e volere, quindi pienamente imputabile. Dopo la sentenza di primo grado, I legali di Guidi impugnarono la sentenza in Appello, ottenendo, come detto, un sensibile sconto di pena. I legali, pur dichiarandosi soddisfatti, si appellarono alla Cassazione per contestare l’inquadramento doloso del fatto. Ieri l’ultimo atto con la Cassazione che ha ha scritto la parola fine confermando la condanna.