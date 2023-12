Soffocò la madre, assolto

Il 3 marzo la corte di Assise ha assolto Stefano Franzolin, 47 anni, per la morte della madre Alberta Paola Sturaro, avvenuta per soffocamento il 22 marzo del 2021 nella casa dove entrambi vivevano insieme agli altri figli della vittima, Alessandro e Sonia, che si sono costituiti parte civile nel processo. I giudici hanno riconosciuto il vizio di mente dell’imputato. In dicembre, la corte d’Appello ha però segnato una svolta nella vicenda giudiziaria. I giudici bolognesi lo hanno ritenuto solo parzialmente incapace e quindi responsabile del fatto, condannandolo – soltanto ai fini civilistici – al risarcimento del danno.