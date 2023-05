Soffocò la madre e fu assolto "Il delitto fu il segno eclatante della sua patologia psichiatrica"

di Federico Malavasi

Stefano Franzolin uccise la madre 75enne Alberta Paola Sturaro “in assenza della capacità di volere, conservando, seppur grandemente scemata, la capacità d’intendere”. Un omicidio che ha rappresentato la “manifestazione eclatante della sua psicosi”, in evidente contrasto con “l’atteggiamento non violento tenuto sino a quel momento”. Secondo la corte d’Assise, il delitto di via della Ghiara è stato dunque provocato “dalla grave patologia psichiatrica” di cui l’imputato “era ed è tuttora affetto”. Tale problematica, scrivono i giudici, “gli impedì di autodeterminarsi e di comprendere la conseguenza dei suoi atti”. Sono, in estrema sintesi, le conclusioni delineate dalla Corte nelle ottanta pagine di motivazioni alla sentenza che, il 2 marzo, ha assolto il 49enne dall’accusa di avere soffocato l’anziana madre. L’uomo (difeso dagli avvocati Alberto Bova e Alessandro D’Agostino) è stato giudicato non imputabile per vizio totale di mente in quanto, precisano i giudici, per giungere a questo verdetto è sufficiente che una sola delle due facoltà (intendere e volere) sia completamente assente. L’omicidio avvenne la mattina del 22 marzo 2021 nell’abitazione in cui Stefano viveva con la mamma e gli altri due fratelli, costituitisi parte civile nel processo. Il fulcro su cui ruota la decisione del tribunale sono le condizioni psichiatriche dell’imputato, oggetto di perizie e approfondimenti ampiamente affrontati in aula. Le motivazioni ricostruiscono il delitto e le successive indagini, delineando il contesto familiare nel quale il fatto è maturato (un rapporto simbiotico e morboso con la madre) e la molla che avrebbe fatto scattare l’azione omicidiaria, cioè una specifica frase che Sturaro avrebbe rivolto al figlio (“Sei come tuo padre”), paragonandolo al genitore con cui Stefano non tollerava il confronto. La corte d’Assise affronta anche la ricostruzione della parte civile, secondo cui il 49enne sarebbe una “persona cosciente e lucida”, che avrebbe non solo “premeditato il delitto e la confessione”, ma anche “la tesi difensiva della totale o parziale incapacità di intendere e volere”. Tale tesi, secondo i giudici, sarebbe smentita dallo stesso consulente di parte civile, che descrive l’imputato come un “soggetto malato”. Il tribunale si addentra infine nel tema della pericolosità sociale di Franzolin. L’analisi parte dall’assunto, comune a tutti i consulenti e periti, che il 49enne abbia bisogno di cure. “La gravità del fatto commesso, la persistenza della psicosi, la mancata consapevolezza di malattia e l’incapacità di rielaborazione critica delle complesse dinamiche familiari e personali – afferma l’Assise – inducono a ritenere presente la probabilità che Franzolin possa commettere nuove violazioni”. L’omicidio della madre, infatti, ha rappresentato “la manifestazione eclatante della psicosi” e tali comportamenti potrebbero ripetersi nei confronti di altri. Soprattutto all’interno del suo nucleo familiare, “i cui membri sono vissuti come persecutori e responsabili di tutti i sui fallimenti esistenziali”. Da qui la necessità di applicare a Franzolin il ricovero in una Rems.