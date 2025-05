Soffocò la madre, la Cassazione ribalta tutto

La corte di Cassazione cambia di nuovo le carte sul tavolo della vicenda giudiziaria nata dall’omicidio di Alberta Paola Sturaro. La donna, 75 anni, fu uccisa dal figlio Stefano Franzolin, che la soffocò con un cuscino nella loro abitazione di via della Ghiara. Nei giorni scorsi, la prima sezione penale della Superma corte ha annullato la sentenza della corte d’Assise d’Appello di Bologna che aveva riscontrato in Franzolin (difeso dall’avvocato Alberto Bova) un vizio solo parziale di mente, anziché vizio totale così come deciso dalla corte d’Assise di Ferrara. Sebbene il giudizio riguardi ora soltanto la responsabilità civile, in quanto in ambito penale la sentenza di assoluzione è già divenuta definitiva, stando agli ermellini il verdetto d’Appello sarebbe affetto da una motivazione carente che "non enuclea gli elementi nosografici idonei a legittimare la formulazione di un giudizio di parziale capacità di intendere e di volere dell’imputato". Da qui la decisione di rinviare a un altro giudizio civile, dove la questione sarà decisa sulla base di nuovi elementi tecnici.

I fatti al centro del procedimento risalgono al 22 marzo del 2022. Quella mattina Franzolin, 52 anni, aveva soffocato con il cuscino l’anziana madre con la quale condivideva l’abitazione di via della Ghiara. A scatenare la reazione del figlio, stando a quanto emerso durante le varie fasi del processo, sarebbe stata una frase con la quale la donna lo aveva paragonato al padre, facendo scattare nella mente del 52enne la molla omicida. In primo grado la corte d’Assise lo assolse per vizio totale di mente. L’Appello ribaltò tutto ritenendolo invece imputabile (anche se ormai solo ai fini civilistici). Ora la Cassazione ha cambiato ancora tutto, riaprendo la partita a più di tre anni dai fatti.