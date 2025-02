"Soggetto aggressivo, faremo tutto il possibile"

"Ritengo doveroso fare il punto sulla situazione, ormai ben nota, del cittadino che nell’ultimo periodo sta destando grande preoccupazione per i gravi comportamenti che mette in atto, in particolare nel centro storico, dove risiede". È così che, sui social, il sindaco Edoardo Accorsi torna sulla questione del soggetto che nei giorni scorsi ha minacciato con un coltello un ristoratore e si è denudato durante un controllo. "Sono mesi che come Comune lavoriamo su questa situazione con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione – scrive –, ho rappresentato le preoccupazioni della citta, sin dal primo momento, anche alle autorità e istituzioni a me superiori per richiedere attenzione e il doveroso supporto. Non scrivo per rispondere agli strumentali attacchi di una certa parte politica che, come ormai siamo abituati a vedere, strilla sui giornali e sui social dimostrando di non aver la benché minima conoscenza di come funzionano le leggi in materia di sicurezza".

E arriva al sodo. "Sin da subito, nei diversi momenti di confronto con le forze dell’ordine, insieme alla nostra polizia locale, abbiamo condiviso tutte le informazioni in nostro possesso e messo in campo alcune azioni, anche quando la persona in questione non esperiva comportamenti così gravi come gli ultimi – prosegue –. Si sono svolti due Comitati di ordine e sicurezza pubblica, oltre a contatti informali quotidiani, dove si è discusso della situazione e le autorità hanno condiviso azioni da mettere in campo". Sulla base dei comportamenti che la persona metteva in atto, così Accorsi, "si è provveduto con le conseguenti denunce. Quando e come l’autorità giudiziaria intenda intervenire non è una cosa sulla quale abbiamo potere . Non è mai mancato il confronto e dialogo con Ascom e abbiamo anche applicato un Daspo urbano, unico strumento a nostra disposizione. Ho anche firmato un accertamento sanitario obbligatorio che si è svolto al pronto soccorso di Cona. Preciso che un sindaco non può a proprio piacimento sottoporre un cittadino ad un Tso o Aso senza una misura che passa attraverso i medici e giudice tutelare".

Il primo cittadino aggiunge infine che continuerà a fare tutto il possibile per risolvere la situazione. "Sono diversi i sindaci – conclude – che richiedono una revisione delle normative in termini di sicurezza: dobbiamo essere messi nelle condizioni pratiche di poterla garantire".

