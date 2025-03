Soggiorni estivi per gli anziani

Come ogni anno, anche per il 2025 il Comune di Argenta ha patrocinato l’iniziativa di Auser Insieme Ferrara APS per la promozione di soggiorni estivi riservati alle persone anziane. Martedì 18 marzo, alle 17:30, si terrà nel Mercato Centro Culturale un incontro informativo durante il quale saranno illustrate tutte le proposte di soggiorno, i costi e le modalità di iscrizione. Auser Insieme Ferrara APS sarà inoltre a disposizione per le iscrizioni e per fornire informazioni dal 20 marzo al 10 aprile, ogni giovedì dalle 10 alle 12 nei servizi sociali del comune di Argenta, in piazza Garibaldi, al piano terra. Sono iniziative importanti per permettere alle persone anziane soggiorni estivi, anche per chi non ha più parenti che li possano accompagnare.