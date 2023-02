Soggiorno a Dubai Tarascio a processo

E’ tornato ieri mattina, per l’ennesima volta in tribunale, davanti a un giudice per rispondere dell’ennesima accusa di truffa on-line. Lui è Stefano Tarascio – assistito dall’avvocato Filippo Sabbatani – al secolo il re delle truffe, in carcere dal 2019 per un importante cumulo di pena rimediato proprio per le condanne incassate. Nel processo di ieri gli viene contestata la vendita di biglietti per un suggestivo soggiorno a Dubai per un’intera famiglia: 4 adulti e tre ragazzini. Ma chi dovrebbe testimoniargli contro si è fatto di nebbia. Tanto da far arrabbiare il giudice che ha multato la testimone (una delle parti offese) che ieri non si è presentata, riconvocandola per la prossima udienza fissata al 7 marzo prossimo. E disponendo eventualmente l’accompagnamento coattivo.