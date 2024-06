Sogni di sapone a ’I Teatri del Delta’. Quelle atmosfere tra fiaba e realtà

I Teatri del Delta portano in esclusiva per la provincia di Ferrara la compagnia Sogni di sapone di Luca Cutrupi per tre incredibili spettacoli di bolle. Mercoledì 3 luglio si inizia a Lido di Pomposa, dove la rassegna Teatri sull’acqua ospita lo spettacolo ’Notte di bolle’, alle 21.15, che sarà poi la sera seguente, giovedì 4 luglio, a Saletta, alle 21, nell’ambito di Fiabe, Burattini & Co. Venerdì 5 luglio invece si va a Portomaggiore, dove, in occasione de ’La lunga notte della biblioteca’, Cutrupi porterà alla biblioteca ’Peppino Impastato’ la sua magia di bolle alle 18.30. L’ingresso alle serate sarà libero. Durante queste serate vedremo lo spettacolo ’Notte di bolle’. In un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, magiche sfere luminose danzano leggere nel buio, in un crescendo di emozioni che fanno rimanere il pubblico con il fiato sospeso fino al travolgente gran finale. Protagoniste indiscusse le bolle di sapone che sapranno incantare con le loro molteplici forme dando vita ad uno spettacolo davvero unico nel suo genere. Uno spettacolo incantato con bolle di sapone di ogni forma: grandi, piccine, enormi, minuscole. Prossimo appuntamento: mercoledì 10 luglio a Lido di Volano con All’InCirco e Marionette Cabaret. In caso di maltempo gli spettacoli saranno rimandati a data da destinarsi. Info: 389 1551656. Il programma completo è su www.comacchioateatro.it e su www.burattini.info.