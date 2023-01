"Sold-out a Capodanno, ora pensiamo al carnevale"

COMACCHIO

Grande successo delle iniziative che hanno animato le festività natalizie a Comacchio. A testimoniarlo sono stati i tantissimi turisti che hanno visitato la città lagunare, che li ha accolti nella sua suggestiva atmosfera arricchita di luci, colori e richiami alla tradizione. Non nasconde la propria soddisfazione, la vice sindaco con delega agli Eventi Maura Tomasi, che traccia un bilancio delle festività che si sono concluse venerdì scorso con ‘A van la vacie’, la tradizionale festa della Befana che ha visto una grande partecipazione di pubblico.

"Come amministrazione comunale non possiamo che essere contenti del positivo riscontro che hanno ricevuto le iniziative realizzate per le festività. Direi che tutto è andato molto bene, anche in termini di presenze turistiche, con tantissime persone che sono venute a Comacchio già a partire dal week-end dell’8 dicembre, quando la rassegna del ‘Natale sull’acqua’ ha preso il via. Abbiamo fatto registrare poi un sold-out per gli eventi del Capodanno, sino ad arrivare al gran finale con la festa della Befana che ha regalato momenti davvero suggestivi, tra luci e spettacolo pirotecnico con fuochi a basso impatto acustico, e di riflessione, con riferimenti al tema della pace. In questi giorni – prosegue Tomasi – ho ricevuto messaggi di apprezzamento, anche da parte di amministratori di Comuni veneti che si sono complimentati sia per la qualità degli eventi, sia per l’allestimento della città, arricchita dalle luci, dai presepi sotto i ponti e molto altro. Ovviamente, non posso che ringraziare tutte le associazioni del territorio che si sono impegnate per la realizzazione delle iniziative, senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ciò conferma l’importanza della sinergia tra pubblico e privato".

Come spiega Tomasi, il percorso che sta costruendo l’amministrazione comunale è quello di continuare a promuovere il territorio, "cercando di far conoscere le sue peculiarità monumentali, ambientali, le sue valli, le sue tradizioni. Queste iniziative concorrono alla destagionalizzazione della nostra offerta turistica. Che tanti turisti, provenienti anche da fuori regione, abbiano scelto la nostra città, ci rende sicuramente contenti". Ma Comacchio non si ferma. Infatti è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno del ‘Carnevale sull’acqua’, con la sua decima edizione, che si terrà nel domeniche del 12 e 19 febbraio, tra sfilate di barche allegoriche e spettacoli diffusi in centro storico: "Si tratta di un evento unico, che sono nella nostra città è possibile ammirare – conclude la vice sindaco -. Non mi resta che invitare tutti a questo appuntamento, che sicuramente saprà regalare tanto divertimento, gioia e sorprese".

Valerio Franzoni