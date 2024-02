.Sold out a ’Unife orienta 2024’. I liceali assaggiano l’Università: "Ci aiuta nella scelta futura"

L’Università si presenta ai ragazzi delle superiori. A Ferrara Fiere e Congressi ieri è iniziato ’Unife Orienta 2024’. La prima mattinata dedicata all’orientamento delle future matricole al mondo universitario ha visto la partecipazione di circa 1.400 persone. Tra oggi e domani sono previsti più di tremila partecipanti all’evento Unife. Sarà possibile partecipare all’open day dalle 8.30 alle 13.30 di oggi e domani, ultima giornata disponibile. All’apertura era presente una delegazione della governance di Unife, con la rettrice Laura Ramaciotti, la prorettrice vicaria Evelina Lamma, il delegato alle attività inerenti all’orientamento in entrata Stefano Alvisi, il direttore generale Marco Pisano, la responsabile ufficio digitalizzazione didattica e servizi agli studenti Lavinia Cavallini e il responsabile ufficio orientamento, welcome e incoming Carlo Santoro. "Questa nuova edizione di ’Unife Orienta’ – afferma la rettrice Ramaciotti – si presenta rinnovata nell’allestimento e ancora più accogliente rispetto agli scorsi anni. Si tratta di un appuntamento imprescendibile per l’ateneo al servizio degli studenti delle scuole superiori, in cui forniamo informazioni, chiariamo dubbi e indirizziamo i ragazzi verso una scelta consapevole. A giudicare dall’alta affluenza – continua Ramaciotti – di ragazze e ragazzi che vedo questa mattina, la risposta ci sembra molto soddisfacente. Ciò dimostra quanto il passaggio dal mondo dell’istruzione secondaria a quello dell’università sia cruciale per i nostri giovani".

Per comprendere a pieno la prima giornata di orientamento al mondo universitario, abbiamo parlato con i protagonisti della mattinata: gli studenti e le studentesse. "Nonostante qualche difetto nell’organizzazione – spiega Rocco Ferraresi, studente del quinto anno del liceo Ariosto – questa giornata mi ha lasciato un’impressione positiva. Ci viene illustrato a voce quello che è presente sui siti dell’ateneo. Spero mi possa servire per prendere la decisione migliore nei prossimi mesi". Una coppia di ragazzi ci confida come questa iniziativa sia stata pianificata bene, permettendo un contatto diretto con l’università. Addirittura ci dicono di come sia stata organizzata meglio di quella tenutasi all’università di Verona negli scorsi giorni.

Tanti anche i ragazzi del quarto anno, che difronte a loro avranno più di un anno per scegliere come proseguire i propri studi. "Tutto è ben orientato, le impressioni sono buone", commenta così Luca Visenti. Soddisfatto è anche lo studente Giacomo Morotti, interessato soprattutto alle attività del conservatorio: "Evento organizzato bene, con offerte di studio molto interessanti". Oltre agli stand delle varie facoltà dell’ateneo, ci sono anche i punti presieduti dai vari gruppi di ricerca che operano all’interno dell’università di Ferrara. "I ragazzi sono interessati ed interagiscono molto con noi – racconta Valentina Marsili del gruppo di ricarca costruzioni idrauliche del dipartimento di ingegneria –, quindi le nostre impressioni non possono che essere positive".

Girando tra i vari punti d’informazione ci fermiamo allo stand della facoltà di scienze motorie e parliamo con Elisabetta Zavatti. "Quest’anno ’Unife Orienta’ è stato organizzato meglio rispetto alla scorsa annata, perché da com’è stata strutturata l’organizzazione degli info point, i ragazzi sono più agevolati a partecipare. Li vediamo molto interessati al corso di scienze motorie, che negli ultimi anni ha sempre avuto molti iscritti". Grande sofddisfazione arriva anche da Andrea Zoppis, dottorando e tutor ad Unife per il corso di filosofia e società contemporanea. "Gli studenti delle superiori sono molto interessati e ci chiedono tante informazioni, abbiamo avuto veramente pochi momenti liberi". Fino a domani sarà possibile conoscere l’offerta formativa Unife per i maturandi che tra qualche mese sceglieranno come proseguire il proprio percorso di vita fuori dalla scuola.