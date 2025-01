Soldati internati, ecco la mostra: "I prigionieri Merighi e Mangolini"

Nel Giorno della Memoria è stata inaugurata al Palazzo del Vescovo di Codigoro, la mostra dedicata a due soldati, Bruno Merighi di Stellata di Bondeno e Giovanni Mangolini di Pontelangorino, Internati Militari Italiani, mandati, assieme ad altri 623 ferraresi, ai lavori forzati, il 12 settembre 1943 in un campo di prigionia tedesco. La mostra, allestita da Roberto e Roberta Merighi, figli di Bruno, attraverso lettere, foto e altri documenti conservati dopo la fine della seconda guerra mondiale, documenta la sofferenza vissuta da ventenni italiani. Dopo la chiamata alle Armi, furono dapprima inviati a combattere sul fronte del Don, nella campagna di Russia al fianco degli alleati tedeschi e, subito dopo, deportati come prigionieri di guerra nei campi di prigionia nazisti. Furono trasportati sui vagoni bestiame, gli stessi con i quali milioni di ebrei, sinti, rom, omosessuali, oppositori del regime e disabili, venivano mandati nei campi di sterminio e costretti a lavorare per 15 giorni consecutivi, senza riposo, con turni massacranti. All’inaugurazione presenti il sindaco Alice Zanardi, assessori, la dirigente scolastica del Polo Superiore, rappresentanti dell’Anpi di Codigoro e studenti. Potrà essere visitata, ad ingresso gratuito, sino al 22 febbraio prossimo.

cla.casta.