Soldi agli alluvionati dai pescatori di Bondeno

BONDENO

Pescatori a tutela dell’ambiente per uno sguardo solidale e attento al territorio. E c’è spazio anche per la solidarietà. Nei giorni scorsi infatti la ’Pescatori Associati Bondeno’ ha donato duemila euro alla Regione per l’alluvione che ha colpito la Romagna. Sono associati FisaFitel e riuniscono i possessori e titolari di bilancioni del Comune di Bondeno che si trovano sia sul corso del fiume Panaro che nei canali delle bonifiche . Un’occasione per parlare di una realtà che appartiene al territorio da sempre. L’associazione riunisce una decine di appassionati di pesca sportiva che viene praticata in 15 postazioni di pesca fissa, i bilancioni, che sono tutt’ora presenti sui canali di Bonifica e sul fiume Panaro. "Mantenere i bilancioni in efficienza è una sfida difficile soprattutto nel Panaro – spiega il segretario Marco Grossi - dove le condizioni mutevoli del corso dell’acqua compromettono spesso il complicato meccanismo di salpamento della rete, che può superare abbondantemente cento metri quadrati e che avviene con un argano, cavi e carrucole". Proprio in questi mesi infatti, due bilancioni sono stati rimossi perchè erano stati costruiti in punti non conformi al corretto deflusso delle acque. Una storia antica, quando ancora, fino a vent’anni fa, c’erano a Bondeno i ‘pescatori di mestiere’ e che oggi resta una passione. "I bilancioni di Bondeno sono stati gestiti, a partire dalla seconda metà del secolo scorso – racconta Grossi - da una Cooperativa di Pescatori che esercitava la pesca professionale o di mestiere che è andata esaurendosi verso la fine degli anni 80, e che ha costituito un segmento importante dell’economia locale". Nel periodo in cui la pesca era economicamente appetibile il numero dei bilancioni era molto più alto e li si poteva trovare anche su canali di bonifica minori. "La Pescatori Associati Bondeno – spiega - attraverso un nucleo di appassionati ha rilevato i bilancioni dagli antichi concessionari e li mantiene in funzione a ricordo di dinamiche economiche e sociali, per cui di valore anche culturale". Tutte le postazioni di pesca sono censite con numero nella carta ittica regionale. Nel 2021 l’Associazione aveva donato mille euro al Comune per le mascherine.

Claudia Fortini