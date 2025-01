"Soldi dalla Regione per stipendi e forniture. Seri problemi di cassa"

A inizio dicembre, notte tempo, la Regione è stata costretta ad iniettare liquidità, altrimenti si sarebbe dovuto decidere se pagare le tredicesime ai sanitari o le forniture del mese. Una situazione folle – denuncia il capogruppo di Forza Italia in Regione Pietro Vignali – per la tanto decantata Emilia-Romagna e ingenerosa verso i medici, gli infermieri e i collaboratori che con professionalità ed abnegazione garantiscono le migliori cure ai ferraresi.

L’azienda ospedaliero-universitaria, prosegue il consigliere, "sta affrontando una grave difficoltà di cassa, come dimostrato dalla necessità di un trasferimento straordinario e urgente di 15 milioni di euro, deciso dalla giunta regionale con la delibera 2244 del 2 dicembre 2024. Un intervento indispensabile che ha permesso di evitare il blocco dei pagamenti relativi agli stipendi, alle tredicesime e ai contributi previdenziali del personale, ma che ha sollevato forti preoccupazioni sulla gestione finanziaria e la programmazione delle risorse sanitarie.

Ricordo – chiosa il forzista Vignali – che i bilanci di previsione, sonoramente bocciati dalla Conferenza socio sanitarie e dal centrodestra, sono stati redatti solo a giugno 2024, fatto gravissimo perché vuol dire di aver ‘navigato a vista’ e non aver fatto una seria programmazione delle risorse. Già da quell’atto emergeva, per Ferrara, un buco di 61,3 milioni per l’Ausl e di 39,2 milioni per l’azienda ospedaliera universitaria.

Con una interrogazione a risposta scritta, il capogruppo azzurro ha chiesto chiarimenti sui motivi che hanno portato a questa situazione e sulle misure adottate per garantire la trasparenza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse trasferite. "È fondamentale sapere perché solo l’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara si sia trovata in una condizione così critica e se gli impegni presi con il trasferimento di liquidità sono stati tutti completamente onorati – prosegue –. È evidente come sia necessario, in previsione dei prossimi bilanci, pianificare e monitorare costantemente l’andamento delle finanze delle singole Ausl.

Proprio per questa ragione ho avanzato al nuovo assessore regionale alla Salute Massimo Fabi una proposta fattiva: legare la produttività ed i premi ai direttori generali all’approvazione dei bilanci, almeno nei primissimi mesi dell’anno in corso. In attesa di risposte concrete e tempestive da parte della giunta – conclude Vignali – continuerò a monitorare la situazione con attenzione. Gli emiliano-romagnoli devono avere una sanità che, al tempo stesso, sia di qualità e con i conti in ordine.