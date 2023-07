Soldi per libri e cancelleria Arrivano i buoni

BONDENO

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, riprende l’erogazione dei buoni libri e cancelleria per i futuri iscritti alle classi prime di elementari, medie e superiori di tutto il territorio comunale matildeo. "Il contributo è indirizzato a ogni nuovo studente di prima e varia a seconda del grado di istruzione – spiegano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. Gli alunni delle elementari di Bondeno e Scortichino riceveranno un buono da 30 euro per l’acquisto di materiali di cancelleria, considerato che i libri di testo sono già gratuiti. Mentre i nuovi iscritti delle medie e delle superiori (liceo scientifico e Ipssc) otterranno rispettivamente 150 e 300 euro per l’acquisto dei libri di testo, con una copertura sostanzialmente pari al 100% delle spese da sostenere per la famiglia".

Gli acquisti per la cancelleria e per i libri scolastici devono essere effettuati presso una qualsiasi piccola attività commerciale del territorio di Bondeno, allegando alla domanda per il contributo i relativi scontrini fiscali. "La misura promossa dall’Amministrazione è un incentivo che garantisce il diritto allo studio da parte di tutti e contribuisce a diminuire la (pur minima) dispersione scolastica – sottolineano infine Saletti e Poltronieri –. Allo stesso tempo, tramite l’erogazione dei bonus sosteniamo le nostre piccole ma preziose realtà commerciali". Sul sito web del Comune sono già disponibili i modelli. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 13 del 31 ottobre 2023.