"Soldi pubblici per un giornalino. Dal Comune scelta antieconomica"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Cento, formato da Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni, non condivide la scelta dell’amministrazione inerente al nuovo giornalino periodico del comune di Cento.

Spiega così il consigliere Alessandro Guaraldi: "Avevo già interrogato l’amministrazione per sapere come sarebbe stato creato questo giornalino e con quali fondi, oggi abbiamo una risposta, numeri alla mano, che non ci trova per nulla in accordo". Continua Guaraldi: "Spendere soldi pubblici per un periodico cartaceo nell’era del digitale e dell’Intelligenza Artificiale è uno spreco assurdo. Esistono strumenti molto più economici per informare i cittadini dell’attività amministrativa. Non regge nemmeno la scusa di voler aiutare i più anziani, si sarebbe potuto, nel caso, spendere molto meno e attivare un percorso informativo dedicato alla terza età".

Conclude così il consigliere di FdI: "Oltre 60 mila euro di cittadini spesi da un’amministrazione che usa l’ente pubblico come proprietà privata, mai una volta ci è stato chiesto se fossimo in accordo con questo progetto, mai un passaggio in commissione. Avremmo spiegato che in comuni dove pubblicazioni del genere si facevano da decenni hanno abbandonato questo strumento di comunicazione, anche in epoche meno digitalizzate. Esistono già numerose testate periodiche cartacee a Cento, era necessario implementare con un giornalino comunale a spese dei cittadini?

Come FdI non utilizzeremo le poche righe date all’opposizione, lo riteniamo ingiusto ed antieconomico per i cittadini".