"Soldi sempre agli stessi. Chiarezza sugli eventi"

La capogruppo del Misto, Anna Ferraresi non si arrende. Vuole vederci chiaro sui fondi elargiti dalle società partecipate, destinati ai diversi eventi che hanno animato la città. Ed è sulla scorta di un dettagliatissimo documento presentato in precedenza, relativo ai flussi di denaro in uscita da Amsef, che la consigliera di opposizione torna a battere il ferro con un’interrogazione diretta al sindaco Alan Fabbri. L’obiettivo è quello di conoscere "le ragioni per cui le scelte politiche di sponsorizzazione sono sistematicamente rivolte agli stessi professionisti, società e imprese, con apparente esclusione della concorrenza. È fondamentale comprendere se tale approccio è finalizzato a fornire risposte efficaci a reali esigenze o se nasconde meccanismi di accesso privilegiato alle opportunità di sponsorizzazione". In considerazione delle affermazioni "dell’assessore al Turismo, Matteo Fornasini sull’effetto positivo di tali investimenti – prosegue il documento – sulla ricchezza del territorio, chiedo una spiegazione sulla contraddizione rappresentata dalla recente perdita di posizioni nella classifica ‘Qualità di vita 2023’ di ItaliaOggi". "È rilevante sottolineare – prosegue – che l’entità delle sponsorizzazioni erogate da Amsef negli ultimi tre anni e mezzo ammonta a quasi mezzo milione. Le società beneficiarie includono lo Studio Borsetti (221mila euro), Music Event di KK & C (99mila euro), associazione Butterfly (60 mila euro) e Unconventional Events (25mila euro)".