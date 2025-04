Sole-Med conquista l’Europa: "Via libera al finanziamento"

Un piano di interventi per valorizzare e introdurre la sostenibilità sia economica sia sociale dei processi produttivi è quello presentato dal Comune di Ferrara con il nome di Sole Med, che ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento del programma europeo Interreg Euro-Med. Il Comune diventa così capofila di una rete di soggetti di 5 Paesi del Mediterraneo, con un budget complessivo di 1 milione e 435mila euro per promuovere l’innovazione nell’ambito della Bioeconomia sostenibile.

All’incontro il vicesindaco e assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni, il dirigente comunale del Settore Ambiente e Agricoltura Alessio Stabellini e il docente di Chimica analitica dell’Università di Ferrara Alberto Cavazzini. "Grazie all’esperienza consolidata in progettazione europea del nostro Comune e al forte impegno sui temi dell’innovazione urbana, della sostenibilità e della partecipazione civica – sottolinea Balboni – Ferrara ha ottenuto il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto, con l’obiettivo di sviluppare la rete degli OpenLab locali, spazi per l’innovazione aperta, la collaborazione pubblico-privato, e l’inclusione sociale, con un’importante opportunità di inserirsi in una rete di città e territori mediterranei che affrontano sfide comuni, che vanno dal cambiamento climatico, alla transizione verde, alla trasformazione digitale". Il progetto, della durata di 27 mesi, ha avuto inizio il 1° aprile 2025, con termine il 30 giugno 2027. Sono in programma pacchetti di lavoro che comprendono: mappatura delle realtà presenti che già fanno bioeconomia sul territorio, ma anche in Italia e nei Paesi dei partner; creazione, in collaborazione con il Laboratorio Aperto, di modelli applicabili alle diverse realtà (agricole, industriali, commerciali); organizzazione di un corso di formazione per studenti e imprenditori (tra i 18 e i 30 anni) per la creazione di start-up con queste caratteristiche. ll budget prevede 322.000 euro per il Comune di Ferrara (lead partner).