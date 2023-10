Solidarietà a due ruote con la ’Pedalata Rosa’

Grande successo per la Pedalata Rosa 2023 di domenica, organizzata in collaborazione con la Polisportiva Centese Ramo Rosa, nel mese di ottobre dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Circa cinquanta partecipanti hanno pedalato alla scoperta di alcune peculiarità del territorio centese. Dapprima una visita sul punto dove, nel 1824, è caduta la famosa "meteorite di Renazzo" oggetto di riconoscimenti scientifici grazie agli studi di Thomas Mazzi dell’Associazione Astrofili Centesi e presente tra i ciclisti che ci ha descritto alcuni dei dettagli più interessanti dell’evento, invitando tutti alle attività previste per il bicentenario dalla caduta. Poi si è raggiunta la sede dell’Associazione ISA, l’Istituto Superiore di Aplomb di Renazzo dove Stefano Lenzi e alcuni collaboratori hanno spiegato alla comitiva di ciclisti cosa si intende per "aplomb" ovvero corretta postura, le attività dell’Associazione e illustrato i contenuti delle sezioni del Museo Etnofisiologico dell’Aplomb. Rifocillati con the e caffè il nutrito gruppo di pedalatori è poi ripartito per tornare a Cento lungo ciclabili in parte coincidenti con il sedime della vecchia ferrovia Modena-Cento-Ferrara dove era stato fissato anche un piacevole e salutare ristoro. Si è trattato della III edizione della Pedalata Rosa che, anche dato il numero dei presenti, testimonia il grande gradimento di questa iniziativa dei Pedalalenta che ha visto la presenza del vicesindaco Vito Salatiello. L’’Ottobre a pedali’ centese continua domenica con il ‘Valli e Nebbie’ che partirà con il ritrovo alle 7.45 al Palazzetto dello Sport e partenza alle 9 da piazza Guercino per questa cicloturistica in gravel bike o mountainbike di 25 km o 50 km con casco obbligatorio, a cura del Team Iema. Il costo per l’iscrizione è di 10 euro che saranno devolute in beneficenza.