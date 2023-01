"Solidarietà a Macario Invitiamo la dirigente a un confronto aperto"

Caro Carlino,

quanto accaduto durante l’Assemblea d’Istituto del Liceo Ariosto ci lascia molto amareggiatei come genitrici e genitori ma non del tutto stupitei. Il clima culturale in cui viviamo in questi anni è diffusamente xenofobo e omofobo. L’unico atteggiamento “moderato” esprime l’idea di tolleranza delle persone cosiddette “diverse”. Molto vi è da approfondire sul concetto di tolleranza e diversità: la tolleranza si manifesta attraverso una sorta di indulgenza nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle convinzioni altrui anche se in contrasto le proprie ritenute incontestabili; diversità indica la condizione di chi è consideratao estraneao rispetta ad una presunta “normalità” di etnia , identitàorientamento sessuali, comportamenti sociali. In entrambi i casi si tratta di affermare che esiste un solo e unico modello di vita e valori intangibili, in relazione ai quali ogni altro deve essere, nei migliore dei casi, accettato con bonarietà. Nel peggiore, contrastato con violenza anche fisica. Crediamo che la Dirigente scolastica del Liceo in questione appartenga al primo genere di persone, certe della giustezza delle loro scelte e indisponibili a qualsiasi a qualsiasi tipo di confronto. Infatti intromettendosi all’Assemblea studentesca la D.S. non solo ha violato la norma che prevede il potere di intervento del capo d’Istituto se non in caso di problemi di emergenza o sicurezza ( violazione del Regolamento o constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea), ma ha anche reso esplicita la sua volontà di abusare del suo potere per censurare una corretta informazione da parte di una professionista della comunicazione sulle tematiche LGBT, Manuela Macario. Pensiamo tuttavia che questa intrusione abbia ottenuto l’effetto contrario a quello atteso. La platea delledegli studentessei ha compreso la violenza verbale della D.S. perché di certo si è interrogata sul motivo di tale violenza, essendo la censura uno strumento che induce a riconsiderare, a riflettere su ciò che viene stigmatizzato. Ed è così che lei ragazzei del Liceo avranno compreso l’importanza di essere informatei correttamente, aldilà di pregiudizi e divieti ampiamente pubblicizzati, come le “teorie gender” e “lobby gay”. Esprimiamo la nostra totale solidarietà a Macario, di cui conosciamo l’onestà intellettuale e l’impegno sociale e politico, e invitiamo la prof.ssa Fedozzi a un confronto sui temi della comunità Lgbt nel rispetto del diritto all’informazione e del libero pensiero.

Agedo Ferrara (Associazione genitricigenitori di figliei omosessuali di Ferrara)