Solidarietà ai fragili, c’è Pronto Amico

Nata 23 anni fa per volontà di alcune persone che credevano nella solidarietà verso il prossimo, il presidente Giuseppe Trasforini, il vice Romeo Rossi, il consigliere Gianni Rossi e il tesoriere Vincenzo Fabbri dell’associazione di volontariato Pronto Amico, in previsione dell’assemblea che si terrà domenica prossima, sottolineano come proseguiranno questa missione se verranno rieletti.

Tracciano anche un bilancio dell’anno appena concluso declinando l’attività profusa dai 62 soci, quasi tutti impegnati nel guidare uno dei sette automezzi, cinque dei quali attrezzati per il trasporto di disabili, nel quotidiano impegno di consentire a tutte le persone sole, bisognose e non dotate di mezzi di trasporto di potersi recare in una qualsiasi struttura ospedaliera o ambulatoriale. Un’attività che li ha portati a trasportare ben 2.215 donne e uomini, nel corso dell’anno percorrendo oltre 110.000 chilometri "tutto il paese ci è riconoscente - afferma Trasforini - per quello che facciamo quasi "adottando" la nostra associazione e contribuendone al sostentamento con 5 per mille, quasi 10.000 euro di risorse, donazioni in memoria dei defunti, queste ultime in calo, e donazioni dai trasportati". Fra le spese, anche l’acquisto del vestiario per i soci, l’aumento del costo dei carburanti sempre per trasportare le persone, per qualsiasi necessità medica presso i presidi sanitari di Rovigo, Ravenna e l’ospedale del Delta che purtroppo da struttura di riferimento, ha visto una sensibile riduzione anche per l’incremento dell’afflusso verso gli ambulatori di Mesola. Anche i trasporti in direzione dell’ospedale di Cona, quotidiani ed in orari che coprono pressoché l’intera giornata hanno comportato un notevole impegno per i volontari a volte creando criticità, che comunque sono sempre state risolte. "Ottimo il rapporto con l’amministrazione comunale - prosegue il presidente - che oltre a darci un contributo, ci indica anche le trenta famiglie da assistere con i pacchi del banco alimentare. Un’associazione che è una realtà importantissima e vitale per tanti cittadini e domenica vedrà il rinnovo del consiglio,

cla. casta.