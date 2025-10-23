"Solidarietà ai lavoratori e rilancio del sito"

Il gruppo consiliare del Pd ha depositato una mozione finalizzata a esprimere solidarietà ai lavoratori del petrolchimico in un momento complesso e a chiedere tutela occupazionale e rilancio per il sito. In particolare, gli esponenti dem chiedono che l’amministrazione si rivolga "al ministero dell’Industria, d’intesa con la Regione, affinché si faccia garante della tenuta occupazionale e del rilancio produttivo del polo chimico, convocando con urgenza un tavolo nazionale di confronto che coinvolga imprese, istituzioni locali e parti sociali". L’impegno richiesto è inoltre ad attivarsi nei confronti dei "vertici di Eni-Versalis, assieme ai sindaci di Ravenna e Mantova, per ottenere certezze sugli investimenti strutturali necessari a rilanciare in ottica sostenibile le produzioni dei petrolchimici della valle padana", oltre a "promuovere politiche di incentivo e semplificazione amministrativa che favoriscano l’insediamento di nuove realtà produttive nel sito di Ferrara, fortemente orientate alla chimica fine e verde".

Si propone inoltre di "supportare tutte le iniziative promosse dai lavoratori del polo chimico e dalle loro organizzazioni sindacali per tutelare i livelli occupazionali degli impianti produttivi, del centro di ricerca Giulio Natta e delle attività economiche legate all’indotto". L’invito finale del gruppo Pd è a "promuovere un tavolo territoriale permanente tra Comune, Provincia, Regione, Università e parti sociali per definire un piano di sviluppo integrato volto a consolidare la filiera chimica ferrarese e a garantire occupazione stabile, innovazione e sostenibilità ambientale".

re. fe.